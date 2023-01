Grande Région : Quand le Luxembourg pousse la Lorraine à anticiper les soldes

Les soldes d'hiver ont débuté lundi dans les quatre départements de l'ex-région Lorraine (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges), une semaine avant le reste de la métropole, comme à l'accoutumée, en raison de la proximité du Luxembourg. «Cela va être une très grosse journée pour nous, nos parkings sont bien remplis, on a déjà dépassé à midi plus de la moitié de la fréquentation du premier jour des soldes de l'année dernière», se réjouit Jérôme Pinard, directeur du centre commercial Marques Avenue à Talange (Moselle), après une année 2022 déjà «record».