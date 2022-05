«Airbourne» au Luxembourg: Quand un petit concert au bar devient un show avec deux pointures du hard rock

«Pas grand monde dans le bar jusqu'à ce que deux Australiens, qui s'emmerdaient, passent devant le café et décident d'assister à notre concert», raconte Chris Pels, l'un des membres de Power/Rage. Un témoignage savoureux puisque les «deux Australiens» en question n'étaient autres que Joel O'Keeffe et Jarrad Morrice, respectivement chanteur/guitariste et guitariste du groupe de hard rock Airbourne, créé en 2003 et actuellement en tournée en Europe (puis en Amérique du Nord dès septembre).

«''Dirty Deeds Done Dirt Cheap'' est devenu ''Dirty Deeds FUCK POUTINE'', s'amuse encore le membre de Power/Rage. On a tapé la fête ensemble and that was the ROCK 'N' ROLL CRAZY MESS... FUCK YEAH!». Joel O'Keeffe et Jarrad Morrice sont même allés jusqu'à commenter, avec leur profil officiel, un post et une photo de Power/Rage sur Instagram. Mémorable, et respect.