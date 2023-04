Quand le travail vire à l’épuisement

Pris par un boulot qu’ils semblent tous avoir choisi par vocation, Anna, Théo et Lucie, confrontés quotidiennement aux exigences parfois lunaires de leur public ou de leur hiérarchie, à celles de leur famille aussi, vont petit à petit «se consumer de l’intérieur» et se retrouver prisonniers d’une apathie écrasante sur laquelle il leur sera urgent de poser des mots afin de réagir et, dans le meilleur des cas, de trouver une issue et un «mieux-être».

C’est donc leurs parcours respectifs et notamment cette lente «combustion de l’intérieur», que Philippe Zawieja, Jean-François Marmion et Mademoiselle Caroline, les auteurs de cet album, ont choisi de nous conter, sans pathos, et même parfois avec humour, aidés par un dessin certes minimaliste, mais très explicite.

Les auteurs en profitent, et c’est tout l’intérêt de la BD, pour décrire en termes abordables ce qu’est - mais aussi ce que n’est pas - le syndrome d’épuisement professionnel, l’autre petit nom du burn-out.

En quelque 120 pages, parfois érudites, comme lorsqu’ils abordent la découverte et la caractérisation d’un mal au départ «réservé» aux agents de probation et aux soignants bénévoles de centres de désintoxication, les auteurs expliquent avec une clarté rarement décelée dans les brochures plus ou moins officielles, les causes, les symptômes et leurs conséquences, qu'hélas le milieu médical hésite encore à reconnaître pleinement.

Mais loin d’être une ode au désespoir, nos trois protagonistes nous rappellent aussi que la souffrance n’est pas irrémédiable et qu’il existe des remèdes et des thérapies efficaces à mettre en œuvre pour peu qu’on prenne le temps de s’adresser aux bons professionnels de santé et qu’on bénéficie côté famille, et surtout côté employeur, d’un minimum de bienveillance et d’humanité.