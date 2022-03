Patinage artistique : Quand les champions du monde singent les Aborigènes

La danse originale des patineurs russes Oksana Domnina et Maxim Shabalin, favoris pour l'or olympique à Vancouver a provoqué la colère des défenseurs de la culture aborigène australienne.

«Ils ont eu tout faux!», s'est ainsi emporté Stephen Page, directeur artistique de la respectée troupe aborigène australienne, Dabgarra Dance Compagny. Pour lui, qui a regardé la vidéo de Domnica/Shabalin aux Championnats de Russie en décembre, il n'y a aucun mouvement traditionnel (aborigène) dans la danse originale des Russes, vêtus de costumes inspirés des tenues aborigènes et les visages peints. «Ils donnent plutôt l'impression de vouloir imiter symboliquement l'homme des cavernes. Et c'est une insulte pour le peuple aborigène», a-t-il expliqué, ajoutant que la musique semblait venir d'Inde ou d'Afrique.

Belinda Noonan, première médaillée d'or australienne en patinage artistique au niveau mondial, devenue commentatrice de télévision après une longue carrière d'entraîneur, a estimé que les Russes auraient dû se montrer plus sensibles aux aspects culturels même s'il n'existe aucune règle pour le respect de l'authenticité en danse originale. «S'ils avaient vraiment été inspirés par la culture aborigène australienne, ils auraient pu la traduire dans leur chorégraphie et la montrer sur la glace. Ils auraient pu rendre un énorme service à la danse sur glace, au patinage artistique et à la population aborigène australienne», a estimé Belinda Noonan, entraîneur de la sélection australienne aux Jeux de Calgary (1988), Albertville (1992) et Lillehammer (1994). «Malheureusement, je pense que tout est allé de travers et de manière horrible», a-t-elle regretté.