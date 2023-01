«Rat d'égoût», «nain hormonal»… : Quand les dirigeants du Barça insultaient Messi

Le départ fracassant de Lionel Messi du FC Barcelone fait encore couler beaucoup d’encre en Espagne. Près de 18 mois après l’arrivée du champion du monde au Paris Saint-Germain, El Periodico a publié des photos des chats internes entre plusieurs membres de la direction du club catalan présents lors de la dernière saison de l’Argentin au Cam Nou. Les propos de sont pas tendres pour Messi et Piqué

Les trois personnes qui discutaient sur WhatsApp sont Roman Gomez Ponti, Oscar Grau et Joseph Maria Bartomeu, alors président du club. Les échanges datent de la période durant laquelle le club menait des négociations tendues pour le renouvellement des contrats des deux joueurs et la réduction de leur salaire après le Covid.

D’après les captures d’écran publiées par El Periodico, c’est surtout l'avocat Ramon Gomez Ponti qui a eu la main la plus lourde avec la star argentine. Dans plusieurs messages, il le qualifie d'abord de «rat d'égout» puis de «nain hormonal qui doit sa vie à Barcelone».

Les exigences de la Pulga

Au moment de l'incident, Messi était en train de discuter les termes de ce renouvellement qui ne s'est jamais concrétisé avec le club catalan, mais le ton était surtout monté entre les deux parties lors des négociations menées pour réduire son salaire. Gomez insistait sur les diverses exigences de Messi ces dernières années: «Nous avons subi une dictature d'achats, de ventes et de renouvellements juste pour lui et maintenant il m'écrit: “Baisse les salaires de tout le monde, mais pas le mien ni celui de Luis ( Suarez)”».

Les insultes ne se limitent cependant pas au seul Messi. Dans d'autres échanges, les attaques perfides contre l’ancien capitaine Gerard Piqué sont tout aussi véhémentes. De la part de Gomez Ponti, surtout, qui écrit: «Nous devons réduire ses contrats. Il continue à avoir peu de scrupules et c'est un grand fils de p***»

Plus récemment, Lionel Messi aurait reçu une offre de 300 millions d'euros par an pour aller jouer, dès la saison prochaine, en Arabie saoudite, à Al-Hilal, le club rival d'Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, selon le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo. Quant à un éventuel retour de Messi à Barcelone, le sujet n’est apparemment plus du tout d’actualité.