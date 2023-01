Education au Luxembourg: Quand les enfants apprennent à réagir sans violence à l'école

«Des disputes, bagarres, insultes, il y en a presque tous les jours entre les élèves, surtout lors des récréations», relate Kim Veneziano, professeur en cycle 3.2 à l'école du Brill à Esch. Avec sa classe, elle participe au programme «Stay cool at School» dispensé par Claude Weisgerber, formateur anti-violence et désescalade de la Direction de l'Enseignement fondamental Esch.

Une matinée par semaine durant six semaines, ils apprennent par des petits jeux, des ateliers, à reconnaître les différentes formes de violence et comment réagir. «Le but est de montrer aux élèves et aux enseignants qu'il y a d'autres solutions que de s'énerver, de s'insulter. Nous les faisons travailler les uns avec les autres. Nous voulons aussi leur faire prendre conscience qu'il faut parler s'ils sont témoins ou victimes d'un problème», explique-t-il.