Quand les fashion victims troquent leurs fringues

Vêtements et accessoires peuvent s’échanger à Londres dans des «clothes swapping parties».

Jeter ou troquer ses fringues? La question est plus qu’une simple idée: cela peut se faire facilement grâce à Internet. Importées de Londres, où elles font un malheur auprès des fashion victims, les clothes swapping parties invitent à échanger ses fringues entre filles. Les «modeuses» apportent des vêtements, des accessoires, du maquillage, des trucs qu’elles ne mettent plus, mais portables par d’autres. Pas question donc de filer le vieux pull défraîchi dont votre petite sœur ne veut pas.

Le matériel est rudimentaire: il suffit de disposer d’un miroir et d’un salon. On peut faire circuler une invitation sur Facebook, mais il est recommandé de limiter le nombre d’invitées à 10 ou 15, sinon c’est l’émeute, prévient encore «Glamour». Attention aussi à choisir les filles dont on aime le look et à se renseigner sur leur taille pour éviter qu’une fashionista soit la seule à faire du 34. Sur Internet, certaines blogueuses de mode organisent aussi des trocs virtuels via leurs forums.