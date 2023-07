Quand les fêtards français fuient les émeutes au Luxembourg

Frontaliers privés de sortie. Les émeutes urbaines qui ont succédé à la mort du jeune Nahel, abattu par un policier à Nanterre, n'ont pas épargné les grandes villes lorraines, et les communes frontalières du Luxembourg. Mont-Saint-Martin, Fameck, Metz et d'autres, toutes ont connu à des degrés divers des soirées et nuits particulièrement agitées au cours du week-end. Non sans conséquence sur le quotidien des habitants.