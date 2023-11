«Quand les gens disent ne pas aimer jouer, je ne les crois pas»

Pour Jean-Claude Pellin, de la Spillfabrik, un des organisateurs de la Game On, ce week-end aux Rotondes, un grand défi est de «trouver le jeu qui plaît à la personne en face de moi. Parfois, des gens me disent 'moi, je n’aime pas jouer' mais je ne les crois pas. Il faut juste trouver le bon jeu». Et à la Game On, pas d’excuse. Le public disposera d’une panoplie de jeux de société, de jeux en bois, et de jeux vidéo à tester.