Bande dessinée: Quand les multiples écrans nous envahissent

Les personnages moqués dans «Réseau-Boulot-Dodo» ressemblent assurément aux lecteurs de l’album. Et à tous leurs voisins et amis. L’album de Fabrice Erre croque avec une grande habileté notre dépendance aux téléphones, ordinateurs et autres réseaux sociaux. Avec ses gags, l’auteur met le doigt sur la dépendance qui touche la plupart des citoyens connectés.