Quand les secours luxembourgeois sauvent des victimes sur l'A31

132, comme le nombre de fois où les équipes de secours du CGDIS sont intervenues au delà des frontières du Luxembourg sur l'année 2022. Sur base de conventions établies avec nos voisins, le Grand-Duché est venu en aide 89 fois à l'Allemagne, 42 fois à la France et une fois à la Belgique. C'est ce qui ressort d'un bilan diffusé mardi matin.

«C'est dorénavant fréquent que des ambulances interviennent» en dehors du territoire luxembourgeois, confirme à L'essentiel un porte-parole du CGDIS. En France notamment, une étude sur le trafic et l'accidentologie de l'autoroute A31 a défini un cadre pour l'intervention des secours luxembourgeois en soutien de leurs homologues français.

Accident de la route, incendie

«En fonction du temps d'intervention, de la gravité des faits», précise le CGDIS. Sur l'autoroute A31, dans un périmètre «proche de la frontière luxembourgeoise côté français», le CGDIS peut parfois intervenir plus vite que les secours français en cas d'accident sur les voies dans le sens Luxembourg-France. Et gagner un temps précieux dans la prise en charge des victimes avant l'arrivée des pompiers et ambulances français.