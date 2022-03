AFRIQUE : Quand l’hippopotame dévore le crocodile

Un photographe spécialisé a réussi à immortaliser un crocodile se faisant agresser par un troupeau d’hippopotames.

Décrit comme étant l’une des créatures les plus agressives du règne animal, l'hippopotame adulte peut appliquer une pression de plusieurs tonnes avec sa mâchoire. «Tout ce que j’ai réussi à voir, c’était que le crocodile qui se débattait et essayait de s’enfuir. Mais il n’a eu aucune chance et quelques secondes après son corps a disparu dans l’eau et je ne l’ai plus vu.»