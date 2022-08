Football/France : Quand Luis Campos s’inspire de Guy Roux

Nasser al-Khelaïfi l’a dit très clairement en juin déjà, au moment de la prolongation de contrat de l’un de ses principaux joyaux, Kylian Mbappé. À Paris, les choses vont radicalement changer, cette saison. Fini les passe-droits et les comportements de stars gâtées. Après dix longues années de quêtes inachevées de cette Ligue des champions qui tourne à l’obsession, le président du Paris Saint-Germain a décidé de changer de politique et, surtout, de serrer la vis au niveau de la discipline.

Ce n’est certainement pas grâce aux nouvelles règles disciplinaires mises en place par Campos et Galtier que le PSG et Neymar ont bien mieux commencé leur saison que sous l’ère Pochettino-Leonardo mais les prémices sont tout de même encourageantes.

Pour que les dérapages de Neymar et Cie ne se reproduisent plus, Luis Campos s’est inspiré de la méthode Guy Roux. Durant les quelque quatre décennies qu’il a passées à la tête de l’AJ Auxerre, l’emblématique technicien s’était, entre autres, fait remarquer pour être le premier entraîneur à surveiller les sorties nocturnes de ses joueurs. Comme le raconte L’Equipe, avant le coup d’envoi officiel de la saison, le Portugais a fait le tour des locaux habituellement fréquentés par les joueurs du PSG pour demander à leurs propriétaires de l’aviser des allées et venues des stars parisiennes. Une démarche, sans doute vaine - le prestige de ces lieux dépend en grande partie de la publicité que leur fait la présence de joueurs célèbres - mais qui résume bien le changement voulu par le duo Campos-Galtier.

D’autres règles

D’autres règles, plus simples à appliquer, ont en revanche été établies et mises en pratique par Christophe Galtier. Comme celle de partager deux repas (matin et midi) en groupe, au Camp des Loges en principe, afin de passer plus de temps ensemble. Dans le but de resserrer les liens au sein de l’équipe. Deux moments où les téléphones portables sont par ailleurs interdits.