Sortie ce jeudi sur Switch : Quand Mario rencontre à nouveau les Lapins Crétins

Une première production issue de ce partenariat atypique a déjà été commercialisée en 2017 et sa suite, «Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope», arrive ce jeudi sur la console Switch. Cette alliance avec l'éditeur français est une petite révolution pour Nintendo. Il n'avait jusqu'alors jamais confié des personnages de son univers à un studio non japonais et seul son compatriote Sega avait pu faire s'affronter Mario et le hérisson Sonic dans des titres consacrés aux jeux Olympiques.