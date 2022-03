Jeux vidéo : Quand Mario s'allie aux Lapins Crétins

Pour la première fois, le japonais Nintendo a accepté de prêter son célèbre plombier à un développeur occidental, pour donner naissance à un titre inédit réservé à sa console Switch.

«Mario The Lapins Crétins: Kingdom Battle», dont la sortie est prévue pour le 29 août, a été conçu dans plusieurs studios d'Ubisoft, notamment à Paris et Milan. «C'est un partenariat d'une nouvelle ampleur. Cela fait trois ans que nous travaillons sur ce projet et que nous sommes allés le proposer à Nintendo et à Shigeru Miyamoto», le créateur de Mario, a expliqué Xavier Poix, directeur des studios français d'Ubisoft.