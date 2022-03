Hockey sur glace/MMA : Quand McGregor vient motiver des hockeyeurs

La superstar du MMA a assisté, samedi, à son premier match de hockey sur glace. Son discours d'avant-match a galvanisé les joueurs de Boston.

Dans la capitale du Massachusetts, où la population issue d'anciens immigrés irlandais est l'une des plus forte des États-Unis, les célébrations de la fête de la Saint-Patrick (patron de la verte île de l'archipel britannique), ne font pas dans la demi-mesure. Samedi, à la veille de cette date désormais célébrée dans le monde entier à gros flots de la plus célèbre bière irlandaise, les Bruins accueillaient dans leur aréna les Columbus Blue Jackets pour l'un des derniers matches de la saison régulière de NHL.

McGregor a ensuite assisté à la partie en bord de glace, vibrant et bondissant à toute occasion. Pour son plus grand bonheur, Boston s'est finalement imposé 2-1 en prolongation sur un but de Brad Marchand. En inscrivant le but de la victoire, le bad boy des Bruins a d'ailleurs rendu hommage à la star du MMA en imitant sa célèbre démarche (voir la vidéo ci-dessous). Un effort apprécié à sa juste valeur par l'Irlandais lui-même, qui n'a pas hésité à partager la scène sur ses réseaux sociaux. Un peu plus tard, Conor McGregor a déboulé une seconde fois dans le vestiaire des joueurs pour les féliciter. Il n'a pas manqué de leur apporter aussi un carton du whisky irlandais qu'il commercialise depuis peu. La fête a dû être belle.