Quand même l'instit perd pied

Dans «Half Nelson», ce ne sont pas forcément les élèves qui posent problème.

Dan Dunne (Ryan Gosling) est un jeune prof brillant qui enseigne dans un lycée difficile de Brooklyn. Apprécié de ses élèves, tout ne va cependant pas pour le mieux dans sa vie personnelle. Il s'enfonce de plus en plus dans la dépression et la drogue, qu'il dit maîtriser.