EQS 450+ AMG Line: Quand Mercedes transporte l’électrique à très haut niveau

Le luxe et l’électrique, avec le moins de contraintes possible. Avec l’EQS 450+ AMG Line, Mercedes joue clairement dans le très haut du panier en la matière. Mais, bien sûr, tout cela a un prix... Passons d’abord en revue la large palette d’arguments, avant de parler des choses qui fâchent. Déjà, le profil effilé et les lignes fuyantes de la limousine allemande trahissent, au-delà de l’élégance, la recherche d’un aérodynamisme poussé. Avec un coefficient cx de 0,20, c’est tout simplement la voiture la plus à la pointe en la matière.

Les poignées, illuminées, sortent toutes seules à l’approche... Bienvenue à bord d’un habitacle 5 étoiles. Moquette épaisse, moult couleurs d’ambiance, sièges en cuir réglables électriquement, chauffants, ventilés et massants, à l’avant comme à l’arrière - la nuque n’est pas oubliée -, de l’espace pour tout le monde... Et des écrans. Dans l’accoudoir central à l’arrière et, surtout, le système Hyperscreen qui recouvre tout le tableau de bord. Le passager peut visionner un film ou écouter de la musique «dans son coin». L’écran de commandes central est complet, intuitif, offre pléthore de réglages - de confort et de conduite - et la commande vocale, efficace, en reprend quelques- uns (- «Hey Mercedes, j’ai froid! - Très bien, j’augmente le chauffage au maximum»). Avec ou sans chauffeur, on prend du plaisir à bord. Et l’on part en famille avec les 610 litres de coffre.

L'EQS 450+ combine élégance, puissance et grand luxe à bord.

Fréinage régénératif

Au volant, puissance instantanée (333 chevaux, le 0 à 100 km/h en 6 secondes) et douceur se combinent, malgré les près de 2 tonnes et demie de la géante. La limousine reste malgré tout maniable, surtout si on opte pour les roues arrière directrices avec adaptation de l’angle de braquage (une option de plus...). Le mode sport apporte son lot de dynamisme - et même un son de «moteur thermique» entraînant - et l’on n’est pas loin de l’effet «tapis volant» qu’on peut retrouver sur une DS9, quand on repasse en mode confort.

Le conducteur dispose d’un freinage régénératif à plusieurs intensités avec palettes au volant. Et d’un régulateur de vitesse qui anticipe courbes et ronds-points en adaptant la vitesse selon le tracé. Du sur mesure partout et, au final, il ne manque pas grand-chose. Si le prix de base est à 104 000 euros, notre véhicule en version AMG Line optionnée monte à... 137 000 euros.

On a aimé

On a moins aimé