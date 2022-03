Facebook : Quand Messenger suggère des sujets de conversation

Après avoir introduit ces derniers mois plusieurs outils, le service de messagerie instantanée teste une fonctionnalité pour briser la glace.

Facebook veut mieux soigner les échanges sur sa plateforme Messenger, qui revendique plus d'un milliard d'utilisateurs. Après avoir introduit ces derniers mois plusieurs outils, comme les appels vocaux, la vidéophonie ou encore les robots conversationnels, plus communément nommés bots, le réseau social a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité. Baptisée «Sujets de conversation», elle est actuellement testée auprès d'un petit nombre de personnes aux États-Unis, rapporte TechCrunch. Cette nouveauté a notamment été repérée et relayée sur Twitter par Chris Messina, développeur américain pour le service de voitures de transport avec chauffeur Uber. L'outil veut s'assurer que les utilisateurs de la messagerie instantanée ne soient jamais à court de mots.