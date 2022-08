Mort du dernier dirigeant de l'URSS : Quand Mikhaïl Gorbatchev faisait de la pub pour Pizza Hut

Dans la réclame, une famille est assise à une table, lorsque Mickaïl Gorbatchev entre dans le restaurant avec sa petite-fille. Le père de famille se plaint alors: «À cause de lui, nous avons une confusion économique». «Grâce à lui, nous avons une opportunité», proteste le fils. Arguments et contre-arguments s'enchaînent: «À cause de lui, nous avons l'instabilité politique» - «Grâce à lui, nous avons la liberté» - «Le chaos total» - «L'espoir !». La mère intervient : «Grâce à lui, nous avons beaucoup de choses... comme Pizza Hut». Cela met tout le monde d'accord. La famille et tous les autres clients du restaurant se lèvent de leurs sièges, tranches de pizza à la main, pour féliciter Mickhaïl Gorbatchev. La publicité a été décrite comme illustrant la victoire du capitalisme en Russie.