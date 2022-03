De mauvaise humeur? : Quand Nicolas Sarkozy remballe la presse

Jeudi, à l’issue de la polémique qui a eu lieu au sommet européen au sujet de la politique d’immigration menée par la France concernant les Roms, le président français a tenu conférence de presse.

L’échange entre Nicolas Sarkozy et la presse a été plutôt houleux jeudi. Visiblement dérangé par les questions qui lui étaient posées, le président n’a pas hésité à remettre en place chaque journaliste avec cynisme et arrogance. Ila encore montré à quel point la relation qu’il entretien avec la presse peut être fragile et changeante.