Quand nos formations se mettent à l'heure du changement climatique

À l'heure où le changement climatique se fait de plus en plus sentir, l'aspect «développement durable» est intégré à de nombreuses formations au Luxembourg. Au Lycée technique agricole (LTA), «le thème de la durabilité est ancré dans de nombreux modules de la formation professionnelle. Toutes les classes ont élu un délégué à l'environnement et les "Future Days" sont organisés pour la seconde fois», détaille Manon Roemen, attachée à la direction. Le changement climatique est aussi abordé dans les différentes filières afin d'y préparer les élèves.