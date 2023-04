A Bruxelles: Bettel à l'OTAN: «Quand on a besoin de nous, on peut compter sur nous»

À Bruxelles : Bettel à l'OTAN: «Quand on a besoin de nous, on peut compter sur nous»

Le Premier ministre s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. OTAN

«Il est de notre responsabilité de ne pas rester inactifs face «à l'agression russe aux portes de l'Europe», a indiqué ce jeudi Xavier Bettel lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN. Comme devant le Parlement européen la semaine dernière, il a tenu à faire un parallèle historique: «Dans ma propre histoire, j'ai eu un voisin plus grand qui pensait savoir ce qui était important pour mon pays et ce sont des Américains, des Anglais, des Canadiens qui sont venus nous libérer».

Et d'ajouter: «J'ai aujourd'hui un cimetière américain avec des milliers de jeunes soldats qui sont morts alors que la plupart d'entre eux ne savaient même pas où se trouvait le Grand-Duché du Luxembourg sur une carte». «Ces gens se sont battus pour dire à ce grand voisin que ce n'était pas à lui de décider et qu'on respectait la souveraineté des États».

«L'unité sera notre force, la division sera notre faiblesse»

Le Premier ministre a souligné «l'importance en Europe de contrecarrer la désinformation (...) et de collecter toutes les preuves de ce qu'il se passe là-bas» , en Ukraine, parce qu'«il est de notre devoir que l'impunité ne soit pas la réponse à cette guerre». Le Luxembourg soutient en cela la «mise en place d'un tribunal international spécial pour traiter les crimes d'agression qui ont lieu».

«L'unité sera notre force, la division sera notre faiblesse», a-t-il lancé avant de prôner une meilleure interopérabilité entre les armées, l'industrie de défense européenne étant aujourd'hui encore «très fragmentée». «Je ne sais pas combien de permis d'hélicoptère il faut pour un militaire en Europe s'il veut pouvoir utiliser les différents matériels». Et de critiquer que «chacun [ait] sa production industrielle au niveau de l'armement et c'est pour ça qu'on n'avance pas nécessairement dans un projet plus global, comme nous avons eu Airbus».

«La solidarité fait partie de notre ADN»

Xavier Bettel a tenu par ailleurs à répondre aux fameux 2% que les États membres sont censés consacrer à leur défense. «On va arriver à 1%, on vient de 0,4% et donc il est important de continuer l'effort dans cet esprit de solidarité». Il a souligné que le Luxembourg avait envoyé 27 soldats en Roumanie et 6 en Lituanie pour des missions coordonnées par l'OTAN. «J'irai voir nos troupes en septembre pour les soutenir», a-t-il assuré.

«Le Luxembourg n'est peut-être pas grand par la taille mais la solidarité fait partie de notre ADN et nous l'avons toujours démontré», a conclu le Premier ministre. «Quand on a besoin de nous, on peut compter sur nous».

Ne «jamais sous-estimer» la Russie

Le secrétaire général de l'Alliance a de son côté salué le rôle du Luxembourg, «à la pointe du programme d'innovation de l'OTAN», notamment en ce qui concerne la surveillance de l'espace et l'investissement dans les capacités satellitaires.

Jens Stoltenberg a par ailleurs indiqué que les alliés de l'OTAN et leurs partenaires avaient fourni à l'Ukraine 230 chars de combat et 1 550 véhicules blindés pour les aider à contrer l'offensive russe, «soit 98% des matériels promis, afin d'équiper neuf nouvelles brigades blindées». «Au total, les Ukrainiens disposent donc des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires», a souligné le chef de l'Alliance atlantique.

Il a toutefois appelé à ne «jamais sous-estimer» la Russie. «Les forces russes peuvent manquer de qualité mais elles se rattrapent sur la quantité et Moscou continue à mobiliser plus de personnel», a-t-il rappelé. «Nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et nous lui fournirons ce dont elle a besoin», a assuré le responsable norvégien.