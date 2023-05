A Luxembourg: «Quand on dit à un dealer de partir, en général, il écoute»

L'essentiel

Un jeune homme se prépare un joint, debout sur les marches menant à la porte d'un immeuble de la rue de Strasbourg. Deux streetworkers vêtus de vert lui font un petit signe, discret. Il descend les marches et va, sans faire d'histoire, se poster un peu plus loin pour continuer sans gêner l'entrée dans l'immeuble. Ces streetworkers vêtus de vert, ce sont Ernest Dupljak et Mélanie Santiago. Ils font partie des équipes d'«À vos côtés», un service lancé par Inter-Actions et la Ville en 2020 pour sillonner le quartier Gare et y faire reculer le sentiment d'insécurité.

Et, dans le quartier, tout le monde les connait. Ils sont là de 6h à 23h pour rassurer, discuter, désamorcer, arranger les situations avec autant de diplomatie que possible. «À 6h40, on accompagne une dame qui travaille à l'école, parce qu'elle ne se sent pas en sécurité pour traverser la rue Joseph-Junck», illustre Mélanie. «Le soir, on a aussi deux accompagnements» d'autres personnes qui travaillent au sein de l'école primaire.

De 6h à 23h

Le travail d'«À vos côtés» a «deux aspects», pointe Virgini Giarmana, directrice adjointe d'Inter-Actions. «Il y a les tournées et le fait de réagir sur les situations qu'ils vont rencontrer, et il y a un aspect plus fixe, avec des accompagnements à la demande des personnes» qui souhaitent être rassurées. Les tournées commencent à 6h du matin pour se finir à 23h, avec au passage une présence dissuasive à la fermeture des magasins qui pourraient être ciblés par les voleurs puis autour des restaurants.

«Le matin, on sait dans quelles entrées dorment les SDF. On va les réveiller, leur dire gentiment de se déplacer, les orienter vers des endroits où ils peuvent prendre un café, manger, prendre une douche…», raconte Ernest, champion d'Europe de kick-boxing en 2018. Deuxième étape, devant l'école. Pour aider les enfants à traverser sans risque, mais aussi faire partir les dealers qui seraient tentés de distribuer à cet endroit.

Les missions au quotidien des 21 travailleurs sociaux d'«À vos côtés» sont nombreuses, variées, s'adaptent, chaque jour, aux réalités du terrain. Il leur est déjà arrivé de prendre en charge une mineure présente dans un groupe de consommateurs de drogue. Ou, après avoir arrêté une bagarre, de prodiguer les premiers soins au blessé tout en calmant l'autre protagoniste jusqu'à l'arrivée de la police. Formés à des méthodes de désescalade de conflits mais aussi à la communication non verbale, les streetworkers sont parés pour diverses situations. Des formations avec la police, avec qui «À vos côtés» collabore, sont notamment organisées.

«On explique»

«Quand on dit aux dealers de partir, normalement ils comprennent. On leur explique et ça marche», affirme Ernest. En deux ans et demi, les vestes vertes d'«À vos côtés» se sont imposées dans le paysage du quartier, font une différence. Le service fonctionne d'ailleurs si bien qu'il a été étendu à Bonnevoie en 2021 et à la Ville-Haute en 2022.

«Ils créent un lien de confiance» au sein du quartier qu'ils connaissent tous bien, pour y avoir grandi ou l'avoir fréquenté depuis longtemps, pointe l'échevin CSV en charge notamment des affaires sociales, Maurice Bauer, qui ne tarit pas d'éloges sur le service et ses travailleurs sociaux. «De tous les retours qu'on a de commerçants, d'habitants, de passants, il n'y a jamais eu le moindre commentaire négatif».

