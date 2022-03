En Chine : Quand papa et maman jouent les entremetteurs

Les jeunes adultes chinois ont du mal à trouver chaussure à leur pied. Qu'à cela ne tienne, leurs parents s'en occupent pour eux.

Reconnu depuis 1996, le Marché du mariage attire de plus en plus de parents préoccupés. dr

Sur un morceau de papier, à l’encre noire: «Jeune femme née en 1985, 1,60 m, diplôme supérieur, travaillant dans entreprise étrangère, cherche homme entre 30 et 35 ans titulaire d’un diplôme supérieur et prêt à prendre des responsabilités familiales». Sur la place du Peuple de Shanghai, des milliers de petits cartons comme celui-ci s’unissent pour former un immense Marché du mariage.

Des vies à cent à l’heure et des emplois du temps surchargés, les jeunes chinois n’ont pas le temps de penser à leur vie privée. Et même s’ils le voulaient, trouver chaussure à son pied s’avère être compliqué. La politique de l’enfant unique ayant conduit à une grande inégalité de population entre hommes et femmes. Si cela ne paraît pas inquiéter outre mesure ces jeunes adultes, leurs parents sont eux très concernés.

24 millions d'hommes seuls d'ici 2020

Tous les week-ends, les allées de la place du Peuple sont envahies par des pères et des mères qui, soucieux du célibat de leur progéniture, accrochent des annonces pour les caser. En bons entremetteurs, ces parents recherchent l’accouplement idéal. Les pancartes sont donc précises: âge, poids, taille, études, travail, salaire et attentes sont indiqués. En retour, ils se permettent d’être très sélectifs et recherchent des profils impossibles qui combineraient grande beauté, richesse et très bonne éducation. Inutile de dire que le taux de réussite est faible.

De leur côté, les jeunes gens ne sont pas emballés par toute cette agitation. Voir sa photo et son état civil placardé au marché n'a rien de réjouissant à leurs yeux. Pourtant, les ainés reviennent au même endroit dimanche après dimanche, parfois pendant des années. Et pour cause, dans une société où le célibat après 30 ans est largement stigmatisé, on estime qu’en 2020 plus de 24 millions de jeunes hommes vivront seuls. Nul doute que le Marché du mariage a encore de beaux jours devant lui.