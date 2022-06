Canada : Quand passeport rime avec frustrations et attente interminable

L'attente est si longue pour avoir son passeport, au Canada, que, comme pour un concert, certains campent devant les bureaux de l’administration. Un tel afflux s’explique par le retour des voyages après le Covid.

À Montréal, jeudi, la file d’attente se rallongeait à vue d’œil. Twitter@arminmor via REUTERS

Des Canadiens ayant besoin d’un passeport sont confrontés à des délais interminables dans plusieurs régions du pays, si bien que la police a dû intervenir au bureau de Montréal, où les voyageurs désespérés campent jour et nuit. Dans la métropole québécoise, jeudi, la file d’attente s'allongeait à vue d’œil, à l’aube d’un week-end férié et de la saison estivale, qui marquent le grand retour des voyages après plus de deux ans de pandémie.

Au complexe Guy-Favreau, ils étaient environ 500 à s’impatienter – certains en pleurs, d’autres assis sur des chaises de camping. Or seulement 80 personnes sont admises chaque jour dans ce bureau de passeports. «C’est juste une catastrophe, on ne peut pas l’appeler autrement», s’est insurgé Cheikh Diop, 34 ans, qui attend depuis au moins 24 heures pour obtenir le passeport de sa fille. Mylène Lemmel, portant un imperméable, racontait avoir «dormi ici, sous la pluie», pour récupérer le passeport qu’elle a demandé il y a pourtant plus de deux mois.

Police à la rescousse

Pour éviter les débordements, la police a été déployée en début de semaine pour veiller à la sécurité. Ce niveau exceptionnel d’attente peut aussi s’observer dans d’autres grandes villes du Canada, telles qu’Ottawa, Toronto ou encore Vancouver.

Face à ce que les médias canadiens appellent la «crise des passeports», Karina Gould, la ministre responsable de Service Canada, organisme en charge des services fédéraux aux citoyens, a indiqué, jeudi, que «les bureaux de passeports ne sont pas construits pour avoir des centaines de demandes urgentes chaque jour».

Agents et coupons

La levée récente des mesures liées à la pandémie a fait exploser le nombre de demandes urgentes, passant de 5% à 50%, selon la ministre, qui a précisé que le gouvernement canadien a embauché 600 agents en janvier, et que 600 autres le seront prochainement. Pour apaiser les tensions, Ottawa a tenté d’instaurer un système de coupons permettant aux voyageurs dont le départ est imminent de parler à un agent en priorité, mais ce service croule sous les demandes.

Après de multiples confinements et des règles sanitaires parmi les plus stricts au monde, «les gens ont besoin de voyager, d’aérer leur esprit», a expliqué Cheikh Diop, estimant que ce «cauchemar» aurait pu être largement anticipé. Certains voyageurs qui n’ont plus de patience vont jusqu’à trouver sur les réseaux sociaux des personnes pour faire la queue à leur place.