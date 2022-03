Histoire - Quand Poutine signait «la réconciliation» avec l'Occident

Quel est le dessein de Vladimir Poutine? Avait-il planifié de longue date l'invasion de l'Ukraine? Autant d'énigmes qui occupent actuellement dirigeants et observateurs. Si sa rancœur envers l'Occident et son ton martial sont montés, crescendo au cours des quinze dernières années, il n'en a pas toujours été ainsi. Au moins dans le discours, et même dans les actes.