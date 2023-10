«Quand Poutine va-t-il mourir?»: les Ukrainiens se tournent vers les voyants

Kiev et les analystes militaires indépendants étant incapables de prédire la suite du conflit qui dure depuis 20 mois, certains Ukrainiens se tournent désormais vers des astrologues, des tarologues, des sorciers et des magiciens pour prédire le futur.

«La victoire est déjà en route»

Les prédictions des voyants les plus populaires du pays atteignent des centaines de milliers de vues sur YouTube et TikTok. «La victoire est déjà en route, mais vous devez comprendre qu'elle ne se fera pas en un jour», dit ainsi le magicien Serguiï Kobzar dans une vidéo.

A la recherche du réconfort

En Ukraine, pays orthodoxe où la religion fut longtemps réprimée sous l'URSS, l'intérêt pour diverses croyances grandit - dont l'occulte. Et la guerre y est pour beaucoup, explique Lidia Smola, une psychologue et experte en politique.

«Les gens ne savent pas si les Russes vont à nouveau faire voler des (drones explosifs, ndlr) Shahed demain, s'il y aura des bombardements... Personne ne peut leur dire quand la guerre se terminera», dit-elle à l'AFP. «Et cette incertitude, insupportable pour les gens, les pousse à chercher du réconfort. Et pour certains, les horoscopes et les prédictions deviennent une forme de soutien», analyse-t-elle.

Engouement durant la Seconde guerre mondiale

Certains sont malintentionnés

«Je suis partisan de laisser de l'espoir»

Une femme de 29 ans n'ayant plus de nouvelles de son mari a ainsi été contactée par un médium qui l'a persuadée de lui remettre plus de 1 100 dollars et des bijoux en or pour l'aider à le retrouver, a rapporté la police dans l'ouest de l'Ukraine en septembre.