Lapsus : Quand Rachida Dati confond «inflation» et «fellation»

L'ancien garde des Sceaux, invité d'Anne-Sophie Lapix dans Dimanche Plus sur Canal Plus, s'en prend aux fonds d'investissements étrangers quand sa langue dérape. Regardez!

Dans la matinée, c'est l'intervieweur historique d'Europe 1 qui a fait les frais du direct : Jean-Pierre Elkabbach vient de recevoir le ministre des Finances, Christine Lagarde, et annonce le prochain invité de son émission dominicale, le député PS Arnaud Montebourg. À peine lancées les premières notes du générique de fin, on l'entend ajouter, sur un ton de regret, «ce sera moins intéressant»... Vraisemblablement, M. Elkabbach ignorait être encore à l'antenne.

Les relations entre l'intervieweur et le député ne sont pas des meilleures et ils avaient eu un échange assez vif lors la campagne présidentielle en 2007 : à l'Assemblée nationale, M. Montebourg avait qualifié Europe 1 de «radio Sarko» devant un journaliste de la station et Jean-Pierre Elkabbach lui avait alors écrit pour lui reprocher ces «propos blessants». Joint par Le Point.fr, Jean-Pierre Elkabbach s'est excusé dimanche : «C'est une boutade que j'assume (...) J'ai téléphoné à Arnaud Montebourg, il comprend. Il prend comme un défi d'être aussi passionnant et créatif que Christine Lagarde», selon le site.