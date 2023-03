Au Luxembourg: Quand retaper des meubles offre un tremplin vers l'emploi

L'atelier de l'Okkasiounsbuttik, installé depuis 2015 au 1535° Creative Hub à Differdange, permet à des personnes qui ne parvenaient pas à intégrer le premier marché de l'emploi, de travailler. Au total, 33 personnes sont chargées de donner une seconde vie aux meubles récupérés pour ensuite être vendus dans une boutique, située avenue de la Liberté à Differdange. Le tout est coordonné par le Centre d'initiative et de gestion local (CIGL) Differdange.

«C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver»

Comme elle, Ipek a retrouvé l'espoir. Dentiste en Turquie, elle n'a pas eu son équivalence. «C'est une mauvaise expérience, je ne veux plus travailler dans ce secteur. À l'atelier de l'Okkasiounsbuttik, j'ai appris à aimer à nouveau les gens. J'ai eu la chance de faire une formation en pédagogie et grâce à ça, je peux travailler dans les crèches. J'aimerais mêler art et pédagogie pour aider les enfants avec des difficultés d'apprentissage».