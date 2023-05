Au Luxembourg: Quand rouvrira la piscine en plein air de Vianden?

Une somme que la commune ne pouvait pas supporter à elle seule. Une crise sanitaire et une vague d'inflation plus tard, le collège échevinal a finalement travaillé sur un nouveau projet de grande envergure, à plus de 18 millions d’euros pour ce que le bourgmestre, Claude Tonino, appelle la «plus belle piscine du Luxembourg».

Début des travaux fin 2024?

«C'est un projet qui bénéficiera non seulement aux habitants de Vianden et des communes environnantes, mais aussi aux touristes luxembourgeois et de toute la Grande Région», assure Claude Tonino. Dans un élan d'optimisme, ce dernier évoque même la possibilité de commencer les travaux à la fin de l'année 2024. Au plus tôt…