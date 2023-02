Télévision : Quand «South Park» dézingue Harry et Meghan, ça pique et c'est drôle

L’épisode de la série satirique diffusé mercredi soir suit le «prince et la princesse du Canada» lors de leur «tournée mondiale de la vie privée». Hilarant.

La série satirique n’a pas été tendre avec Harry et Meghan.

Meghan et Harry se seraient certainement passés de cet «hommage» hilarant. Le couple était en effet au centre de l’épisode de «South Park» diffusé mercredi soir sur la chaîne Comedy Central. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les producteurs de la série satirique n’y sont pas allés de main morte avec les Sussex, écrit Daily Beast .

Au début de l’épisode on apprend que la «reine du Canada» est décédée. Le «prince et la princesse du Canada» (NDLR: qui ressemblent furieusement à Harry et Meghan) arrivent à ses funérailles, sous les huées d’autres membres de la famille royale qui leur reprochent leur attitude vis-à-vis de la monarchie canadienne. Un d’entre eux se permet même de péter au visage de la princesse du Canada.