A New York – Quand toutou prend des cours sur les tablettes

À New York : Quand toutou prend des cours sur les tablettes

Des leçons pour chiens visent à leur apprendre l’interaction avec les écrans tactiles.

Les tablettes ne sont pas l’apanage des humains. Avec des titres tels que «Game for Dogs», «Game for Cats», «Cat Fishing» ou encore «You vs Cat», les apps pour animaux de compagnie se fraient un chemin sur iPad ou ardoises Android. Leur but consiste généralement à «attraper» des objets virtuels qui, en bougeant, stimulent l’instinct de prédateur. Celui des chats en particulier; car, contrairement aux chiens, les félins semblent beaucoup apprécier ce type de divertissement.