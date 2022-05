Vidéo virale: Quand un papa et sa fille quittent Bernabeu au moment de l'égalisation madrilène!

Il y a l'histoire qui s'écrit sur le terrain, et celle autour. Depuis mercredi soir, en plus des trois buts madrilènes qui ont permis au Real de décrocher sa place en finale de Ligue des champions, une autre vidéo est devenue virale. Présents au stade Santiago Bernabeu pour cette demi-finale retour face à Manchester City, un papa et sa fille ont été abordés par les caméras du célèbre show télévisé sportif «El Chiringuito» alors qu'ils quittaient le stade.

Le match n'était pas fini et Madrid venait tout juste de revenir à 1-1, mais le papa explique qu'il préfère prendre la route avant les embouteillages parce que sa jeune fille doit aller à l'école le lendemain. Sourire aux lèvres, l'homme partage aussi son espoir fou d'une remontada alors qu'il reste quelques secondes à jouer: «Toutefois nous pouvons remonter…», glisse-t-il. Et alors qu'il n'a pas fini sa phrase, une clameur surgit du stade derrière lui, Rodrygo venant d'inscrire de la tête, à la 92e, le but qui envoie les Espagnols en prolongation.