Quand un supporter s'improvise buteur

Lors de la rencontre de dimanche opposant le Spartak Moscou et le FC Saturn, un fan du club moscovite a réalisé le rêve de tous supporters: jouer en match officiel. À la surprise générale.

Alors que le Spartak Moscou était mené 1-0, le club moscovite hérite d'un pénalty. L'occasion pour le Brésilien Alex de faire revenir son équipe au score. Gardien sur sa ligne, tireur posté au 16,5 mètres et tous les autres joueurs en-dehors de la surface de réparation, tout est prêt pour que ce pénalty se déroule normalement. Mais c'était sans compter la ferveur d'un supporter du club moscovite.

Déboulant sur le côté droit du terrain, l'homme a profité de l'effet de surprise de son arrivée et de sa course d'élan pour frapper au but. Résultat: le gardien du FC Saturn n'a pas vu le ballon passé, à la stupeur générale.