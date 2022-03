Quand une geisha joue les Athéna

L’actrice chinoise Zhang Zihi a joué les déesses grecques dans un shooting pour Harper's Bazaar. Le charme de l’Asie au milieu des vieilles pierres de l’Acropole…

Depuis le carton de Tigre et dragon et Mémoires d’un geisha, la comédienne chinoise de 29 ans est devenue une star internationale. Et figure parmi les visages les plus connus du cinéma asiatique.