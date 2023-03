Football/Confidences: «Quand vous perdez, vous avez 600 000 Luxembourgeois contre vous»

Aux murs, le maillot de Sadio Mané côtoie celui de Mario Mutsch, mais c'est une simple affiche de la rencontre France-Luxembourg de 2017 qui tient la vedette juste au-dessus du bureau de Luc Holtz. «Je l’ai récupérée après notre 0-0 à Toulouse et je l’ai fait encadrer», explique le sélectionneur du Grand-Duché. Deux semaines avant de débuter les éliminatoires de l’Euro 2024, jeudi en Slovaquie, l’entraîneur national semblait détendu. «Je prépare tout dans le détail, explique-t-il. Quand ça commence, vous devez passer mille messages que vous ne voulez pas oublier».

Entre des analyses poussées de ses futurs adversaires, l’entraîneur a aussi un œil sur chacun de ses joueurs, en direct, ou le lundi via une application qui compile leurs actions. «Le vendredi, le samedi et le dimanche, je regarde tout ce que je peux en direct. Ma femme n’est pas toujours ravie, mais c’est mon travail», note le technicien, qui peut regarder quinze heures de football par week-end.

Des enfants porte-bonheur

Marié depuis 18 ans, le couple a deux enfants, Colin (13 ans) et Sophie (12 ans), tandis que le père de famille de 53 ans en avait eu deux autres d’une précédente union: Kevin (30 ans) et Cynthia (28 ans). «Mes enfants m’ont encore demandé quand nous allions jouer au Stade de Luxembourg, explique le sélectionneur. Ils adorent venir, ils trouvent l’ambiance extraordinaire». Les petits portent chance à leur papa. Leur seul déplacement à l’étranger était à Toulouse pour ce fameux 0-0.

Au fil de la conversation, le football revient vite sur la table et l’entraîneur reconnaît qu’il est difficile de s’en échapper. Des vacances au ski ou des films «surtout des documentaires inspirés de faits réels» peuvent l'en écarter, mais jamais bien longtemps. «Ma femme porte beaucoup d’importance aux relations familiales et amicales, on reçoit beaucoup d’amis, presque tous externes au football», complète le résident de Bissen.