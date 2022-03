Draw my life : Quand YouTube redonne vie aux croquis

Depuis quelques mois, les vidéos «Draw My Life» (dessine ma vie) déferlent sur YouTub­e. Les vedettes d’Internet y racontent leur vie à travers des croquis enfantins.

Le style simplissime des «Draw My Life» crée une complicité avec l’internaute. Il suffit d’une caméra, d’un marqueur et de quelques feuilles de papier ou d'un tableau blanc pour raconter sa vie, en voix off, dans une vidéo de 5 à 20 minutes. La main de l’auteur dessine ses personnages-bâtons en mode accéléré.