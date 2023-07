Quel est le quartier le plus cher de Luxembourg-Ville?

Belair est le quartier le plus cher de la capitale.

Les chiffres d'Immotop confirment la tendance déjà remarquée au niveau national: les prix de l'immobilier sont orientés à la baisse. Au niveau national, Immotop.lu constate un tarif de 8 700 euros le mètre carré au deuxième trimestre, en baisse de 2,1% par rapport au premier trimestre de l'année et de 1,9% sur un an.

La baisse sur un trimestre est générale et varie de -1,2% dans la région Centre à -4,3% dans l'Ouest. Au niveau national, le mètre carré est à 9 621 euros pour les bâtiments de classe énergétique A (-0,7%) et de 7 470 euros pour les bâtiments de classe G (-3%). La baisse des prix est donc plus marquée pour les passoires énergétiques que pour les immeubles bien isolés, surtout dans le centre (-1% pour la classe A, -11% pour la classe G).