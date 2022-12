Transports : Quasiment aucun train entre Metz et Luxembourg lundi

Vous avez l’habitude de prendre le train pour vous rendre au travail au Grand-Duché? Cherchez une autre solution lundi: à cause d’un mouvement de grève, le trafic sera très restreint et sur le sillon lorrain, les trains aux heures de pointe se compteront sur les doigts d’une main.

Ainsi, entre 6 et 9h, seuls quatre trains (6h32, 6h53, 7h46 et 8h03) assureront la liaison entre Thionville et Luxembourg. Même tarif pour rentrer le soir: quatre trains (17h16, 17h28, 17h39 et 18h58) pour retourner en Lorraine. Toutes les infos sur le site www.ter.sncf.com/grand-est.