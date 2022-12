Violences conjugales en France : Quatennens condamné à 4 mois de prison avec sursis

Le député, en jean bleu et doudoune noire, est condamné pour «violences sans incapacité commises par conjoint» entre octobre et décembre 2021, ainsi que pour «envoi régulier et malveillant de messages» à son épouse, par SMS et WhatsApp, entre août et septembre 2022, a précisé le juge.