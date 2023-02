En France : Quatennens prend la parole, tollé à l'Assemblée nationale

Lorsqu'il s'est levé après 22h30 pour présenter un amendement à la réforme des retraites, le député qui siège désormais parmi les non inscrits a provoqué des réactions contradictoires emblématiques de la gêne des partis sur le sujet. Certains députés de la France insoumise (LFI), des proches de Jean-Luc Mélenchon, l'ont applaudi, à l'image de Gabriel Amard, Sofia Chikirou et Sébastien Delogu, bien qu'il soit exclu du groupe pendant quatre mois.

Dans le même temps, des élues de la Nupes ont quitté l'hémicycle, des députés de majorité présidentielle ont crié au «scandale» et à «la honte». L'intervention d'Adrien Quatennens s'est soldée par une interruption de séance et laissé entière la question du sort qui doit être réservé aux élus mis en cause pour violences sexuelles et sexistes.