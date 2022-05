Birmanie : Quatorze corps de Rohyngias retrouvés échoués sur une plage

Douze femmes et deux garçons ont été retrouvés sans vie sur une plage birmane. Ils faisaient partie d’un groupe qui voulait fuir en bateau vers la Malaisie: 35 personnes ont été sauvées, douze sont portées disparues.

Les corps de quatorze personnes ont été retrouvés échoués sur une plage en Birmanie, a déclaré, lundi, un responsable de la police locale, un sauveteur soulignant que certaines étaient des membres de la minorité des Rohingyas, qui avaient voulu quitter le pays par bateau. «Quatorze cadavres ont été retrouvés et 35 personnes, dont les propriétaires du bateau, ont été secourues», a dit le lieutenant-colonel Tun Shwe, le porte-parole de la police du district de Pathein, à environ 200 km à l’ouest de Rangoun.

Un sauveteur de la Myanmar Rescue Organization a précisé que huit cadavres avaient été découverts dimanche et que tous étaient ceux de Rohingyas ayant tenté de se rendre en Malaisie. Selon un militant de cette minorité musulmane, contacté par l’AFP, les quatorze victimes sont douze femmes et deux garçons. Le bateau transportait des personnes originaires des villes de Buthidaung, Maungdaw et Sittwe, dans l’État de Rakhine, où vit l’essentiel de la minorité rohingya, a-t-il ajouté, refusant d’être identifié.