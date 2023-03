Mer méditerranée : Quatorze migrants africains meurent noyés au large de la Tunisie

Quatorze migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés et cinquante-quatre autres ont été secourus après le naufrage du bateau qui les transportait au large de la Tunisie, ont annoncé les garde-côtes jeudi.

L'embarcation qui transportait ces migrants a coulé au large de Sfax (centre-est) dans la nuit de mercredi à jeudi et les garde-côtes «ont repêché quatorze corps de migrants et secouru 54 autres», a indiqué le porte-parole des garde-côtes tunisiens sur sa page Facebook.

«Hordes» d'immigrés clandestins

Ce naufrage survient au moment où de nombreux migrants de pays d'Afrique subsaharienne cherchent à quitter la Tunisie après des propos du président tunisien Kais Saied contre l'immigration clandestine. Le 21 février, M. Saied avait affirmé que la présence en Tunisie de «hordes» d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de «violence et de crimes» et relevait d'une «entreprise criminelle» visant à «changer la composition démographique» du pays.

Après ce discours, condamné par des ONG comme «raciste et haineux», des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne ont fait état d'une recrudescence d'agressions à leur encontre et se sont précipités par dizaines à leurs ambassades pour être rapatriés. Selon des chiffres officiels, la Tunisie compte plus de 21000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, en majorité en situation irrégulière, soit moins de 0,2% d'une population totale d'environ 12 millions.