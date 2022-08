Au Luxembourg : Quatre accidents en une heure font six blessés

DUDELANGE – Quatre accidents sont survenus ce mardi matin, en à peine plus d'une heure, en différents endroits du Luxembourg. Ils ont fait six blessés, dont trois à Dudelange.

Matinée mouvementée pour les pompiers et secouristes du Luxembourg. En un peu plus d'une heure, entre 6h46 et 7h51, quatre accidents sont survenus en différents endroits du pays, faisant à chaque fois des blessés. Ainsi, à 6h46 à Heiderscheidergrund, dans le nord du Grand-Duché, un motard est tombé et s'est blessé, indiquent les pompiers.