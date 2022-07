Au Luxembourg : Quatre accidents ont fait six blessés ce samedi

LUXEMBOURG – Plusieurs accidents se sont produits ce samedi sur les routes du Luxembourg, faisant en tout six blessés.

Le temps est clair et les routes sont sèches, mais plusieurs accidents de la circulation se sont produits ce samedi au Luxembourg, rapporte le Corps grand-ducal d'incendie et secours. Ainsi, juste avant midi, deux voitures sont entrées en collision sur l'A6 vers Luxembourg. Cet accident a fait trois blessés, pris en charge par les pompiers et secouristes de la capitale.