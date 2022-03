Gonzales décrypte Daft Punk : Quatre accords pour une musique entêtante

Le musicien canadien Chilly Gonzales a décrypté «Get Lucky» et y dévoile le secret pour en faire un hit, dans une vidéo pédagogique.

Il y dévoile que la composition se base sur quatre accords musicaux (comme dans la majorité des hits pop), mais que la progression utilisée est l’une des marques de fabrique de Daft Punk, qui l’a déjà utilisée pour «Around the world». Et le musicien canadien de rappeler que ce n’est pas un «procédé paresseux» mais la marque des plus grands. La vidéo est également l'occasion pour lui de distiller quelques conseils et techniques comme l'ostinato.