Au Luxembourg: Quatre blessés dans deux accidents de la route

Deux accidents de la route ont eu lieu mardi sur les routes du Luxembourg, indique ce mercredi matin, la police grand-ducale. Peu après 19h, une collision s'est produite entre deux voitures entre Bockholtz et Pintsch, dans le nord du pays. Dans un virage, un automobiliste s'est déporté sur la voie de gauche et a percuté une voiture arrivant en sens inverse. Blessé, le conducteur a été soigné sur place, avant d'être transporté à l'hôpital. Positif à l'alcootest, son permis de conduire a été retiré. La conductrice de la deuxième voiture n'a pas été blessée.

Une autre collision s'est produite peu après 16h entre un camion et une camionnette sur la N14, entre Heffingen et Larochette, dans l'est du Grand-Duché. Les deux occupants de la camionnette ont dû être pris en charge par les services de secours. Au total, trois personnes ont été blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital pour des soins complémentaires. La voie a été fermée pendant les opérations de sauvetage et d'évacuation des véhicules jusqu'en début de soirée. Un constat d'accident a été établi.