Au Luxembourg: Quatre blessés dont deux graves sur la route du Vin

Un grave accident de la route a fait quatre blessés dont deux graves, ce matin peu après 10h sur la N10 (route du Vin) à Wormeldange. Selon le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, deux véhicules se sont heurtés frontalement et un troisième véhicule a été impliqué dans l’accident. L’une des voitures a terminé sa course sur le toit.

L’accident, à l’entrée de Wormeldange, a été signalé à la police vers 10h15. Selon les premiers éléments de l’enquête, un automobiliste qui circulait sur la N10 le long des vignes et de la Moselle, dans le sens Ahn vers Wormeldange, a perdu le contrôle dans un virage et serait sorti sur l’autre voie. Il aurait alors percuté un premier véhicule, dont les deux occupants auraient été légèrement blessés, puis une seconde voiture dont le conducteur a été grièvement blessé. L’automobiliste qui a perdu le contrôle a également fait un tonneau et souffrirait de graves blessures.

La route fermée

Les deux blessés légers ont été admis à l’hôpital pour des contrôles. Les deux blessés graves ont été pris en charge sur place par le médecin puis transférés à l’hôpital par hélicoptère et le Samu.

La RN10 a été fermée et devrait le rester encore plusieurs heures alors que le parquet a été informé. La police technique s’est rendue sur place pour recueillir les informations et tenter de déterminer les causes de l’accident. Une déviation a été mise en place. La police grand-ducale n’était pas en mesure mercredi vers 13h d’en dire plus sur l’identité des personnes blessées et sur la gravité de leur état ou si leur pronostic vital est engagé.

