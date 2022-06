Au Luxembourg : Quatre blessés sur l'A3 et une personne renversée par le tram

Les secours luxembourgeois sont intervenus à plusieurs reprises ces dernières heures, notamment sur l'autoroute entre Dudelange et Bettembourg et dans la capitale.

Dans la soirée, les pompiers ont été mobilisés pour un feu de conteneur à Baschleiden, dans la commune de Boulaide et pour de la fumée dans un appartement à Mondercange. Plus tôt dans l'après-midi, un motard est entré en collision avec un tracteur sur la RN27, non loin du tunnel d'Esch-sur-Sûre. Blessé, on ignore la gravité de son état.